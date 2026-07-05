Орбан обвинил премьера Мадьяра в движении к авторитаризму

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил действующего главу правительства Петера Мадьяра в попытке установить авторитарный режим. Свое заявление политик опубликовал в соцсетях, поддержав позицию экс-президента Яноша Адера, который ранее раскритиковал инициативы кабмина.
Поводом для конфликта послужил внесенный в июле правительством Мадьяра проект поправок в Конституцию. Документ предполагает досрочное прекращение полномочий действующего президента Тамаша Шуйока. Инициатива последовала за выдвинутым 1 июня ультиматумом — тогда Мадьяр пригрозил запустить процедуру импичмента, если Шуйок не уйдет добровольно.
Янош Адер, занимавший пост президента с 2012 по 2022 год, назвал предложение об отстранении главы государства через изменение основного закона нарушением принципов правового государства. По его мнению, такие действия способны вызвать серьезные общественные потрясения. Виктор Орбан, комментируя выступление Адера, заявил, что последовавшая реакция властей — «агрессия, угрозы и запугивание» — демонстрирует прямой курс к авторитаризму. Политик подчеркнул, что не допустит такого развития событий.
Петер Мадьяр, в свою очередь, настаивает, что Шуйок не может оставаться на посту, поскольку якобы не исполняет обязанности и поддерживал предыдущие власти. В правительстве «Тисы» неоднократно заявляли о необходимости «очищения» государственных институтов.
Согласно информации издания Origo, на данный момент не уточняется, состоится ли голосование по конституционным поправкам до летних каникул парламента. В оппозиции критикуют предложенный документ, указывая на его противоречие Венгерской конституции. Официальная реакция президента Тамаша Шуйока на инициативу правительства пока не поступала.
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