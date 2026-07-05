Жители Словакии проигнорировали референдум о лишении Фицо пенсии

Низкая явка стала традиционной для республики: из девяти референдумов, ранее проводившихся в истории современной Словакии, состоявшимся был признан лишь один. Им стало голосование в мае 2003 года о вступлении страны в Евросоюз, когда на участки пришли более 52% граждан.