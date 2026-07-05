Соскин: Зеленский не признает потерю Константиновки из страха

Он также раскритиковал заявления Зеленского о положении дел на этом направлении, отметив, что, по его мнению, они расходятся с реальной обстановкой. Соскин подчеркнул, что события вокруг города уже невозможно игнорировать, поскольку ситуация, по его оценке, очевидна даже при поверхностном анализе карты боевых действий.