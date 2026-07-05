Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отказ Владимира Зеленского признавать освобождение Константиновки российскими войсками связан с опасениями за собственное политическое будущее. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По словам Соскина, признание потери города стало бы серьезным ударом по репутации украинского руководства и могло бы вызвать негативную реакцию со стороны военных. Эксперт считает, что украинские власти понимают сложность ситуации вокруг Константиновки, однако избегают публичного признания произошедшего.
Он также раскритиковал заявления Зеленского о положении дел на этом направлении, отметив, что, по его мнению, они расходятся с реальной обстановкой. Соскин подчеркнул, что события вокруг города уже невозможно игнорировать, поскольку ситуация, по его оценке, очевидна даже при поверхностном анализе карты боевых действий.
«Очередная ложь Зеленского, которая выставила его дураком перед всеми украинцами. Взгляни на карту, хватит уже жить в выдуманном мире», — отметил Соскин.
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской раскрыл детали освобождения Константиновки.