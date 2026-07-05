Фицо: никто не примет Украину в Евросоюз во время войны

На данный момент переговоры о вступлении Украины в Евросоюз продолжаются, однако решение остается за всеми 27 государствами-членами, которые должны проголосовать единогласно. Брюссель неоднократно подчеркивал, что Киеву необходимо провести масштабные реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права, прежде чем можно будет говорить о конкретных сроках присоединения.