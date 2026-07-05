Фицо: никто не примет Украину в Евросоюз во время войны

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что главным условием для вступления Украины в Евросоюз является достижение мира. Как передает информационное агентство TASR, словацкий политик подчеркнул, что ни одна страна не поддержит принятие государства, находящегося в состоянии вооруженного конфликта.
Фицо выступил за активное вовлечение Евросоюза в переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. По его убеждению, завершение боевых действий возможно исключительно путем диалога, а не военными методами. При этом премьер отметил, что в европейском сообществе в настоящее время преобладает подход, основанный на философии «достижение мира посредством силы».
Глава словацкого правительства также критически отозвался о деятельности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Фицо заявил, что она не способна вести диалог, который сейчас необходим сообществу для разрешения кризиса.
Премьер подчеркнул, что конфликт на Украине не имеет военного решения, и сообщил о своих наработанных контактах с руководством России и Украины. Фицо отметил, что поддерживает прямой диалог как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, считая это необходимым для поиска путей урегулирования.
На данный момент переговоры о вступлении Украины в Евросоюз продолжаются, однако решение остается за всеми 27 государствами-членами, которые должны проголосовать единогласно. Брюссель неоднократно подчеркивал, что Киеву необходимо провести масштабные реформы, в том числе в сфере борьбы с коррупцией и верховенства права, прежде чем можно будет говорить о конкретных сроках присоединения.
Читайте также: Орбан обвинил премьера Мадьяра в движении к авторитаризму.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.