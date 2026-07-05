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ВС РФ дроном «Елка» уничтожили БПЛА самолетного типа ВСУ в Херсонской области

Цель поразили бойцы группировки «Днепр», отметили в Минобороны.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Мобильный зенитный расчет противовоздушной обороны костромских десантников группировки «Днепр» с помощью дрона-перехватчика «Елка» уничтожил ударный беспилотник самолетного типа ВСУ над Херсонской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Мобильный зенитный расчет гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Днепр” точным пуском ручного БПЛА-перехватчика “Елка” уничтожил ударный БПЛА самолетного типа ВСУ, летевший над территорией Херсонской области вглубь нашей страны», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что мобильные расчеты, вооруженные дронами-перехватчиками «Елка», несут круглосуточное боевое дежурство в районе реки Днепр в Херсонской области.

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