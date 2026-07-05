Путин и Трамп провели телефонный разговор 4 июля: главные заявления

Так, в ходе разговора с Трампом Путин подтвердил, что Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, исходя из российских подходов. В свою очередь спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы приехать в РФ «в удобное время».