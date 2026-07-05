Путин и Трамп провели телефонный разговор 4 июля: главные заявления

Россия возьмет все укрепрайоны ВСУ в Донбассе, сколько бы Киев не сопротивлялся. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре американскому лидеру Дональду Трампу, слова президента РФ передает его помощник Юрий Ушаков.
«Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка», — сказал Ушаков в рамках брифинга.
При этом Ушаков заверил: как бы «ни цеплялся за оставшиеся укрепленные районы» киевский режим, российская армия их возьмет.
Президент назвал установление контроля над Константиновкой важным этапом на пути освобождения всей территории Донецкой Народной Республики.
Ранее Путин направил Трампу поздравительную телеграмму по случаю 250-летия независимости США.
4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась 1 час и 25 минут. Инициатором диалога выступили Соединенные Штаты. Ушаков отметил, что беседа двух лидеров была, по традиции, деловой и весьма конструктивной.
Президенты обсуждали ряд важных тем.
Так, в ходе разговора с Трампом Путин подтвердил, что Москва готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, исходя из российских подходов. В свою очередь спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер готовы приехать в РФ «в удобное время».
Кроме этого, Путин указал на недостоверность сведений, распространяемых Киевом и его европейскими союзниками о ситуации на передовой, и представил фактическую картину происходящего.
При этом оба президента договорились вновь созвониться. В свою очередь российский глава напомнил американскому коллеге, что у того есть постоянно действующее приглашение в Россию.
В ходе телефонного разговора Путин подтвердил готовность России способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана.
Лидеры двух стран в ходе переговоров также отметили символическое значение предстоящего совместного запуска международного экипажа на МКС.
В свою очередь американский президент в разговоре с российским главой восхитился петербургским музеем Эрмитаж.
Тогда же Путин отметил пышный и масштабный характер празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов.