Подразделения войск беспилотных систем и другие силы группировки «Восток» за минувшие сутки нанесли противнику значительные потери. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Михаил Герасимов, ВСУ лишились 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 26 пунктов управления дронами.
Потери украинской стороны также затронули живую силу: по данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 375 военнослужащих. Кроме того, в ходе боевых действий были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В числе прочих целей — склад материальных средств, а также две станции спутниковой связи Starlink, которые активно используются ВСУ для управления беспилотниками и координации подразделений.
На момент публикации украинская сторона не комментировала эти данные. Информация о текущей обстановке в зоне ответственности группировки «Восток» уточняется.
Читайте также: Небо Воронежской области под угрозой: объявлена опасность БПЛА.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!