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Начальник пресс-центра группировки «Восток» сообщил о потерях ВСУ за сутки

Подразделения войск беспилотных систем и другие силы группировки «Восток» за минувшие сутки нанесли противнику значительные потери.

Подразделения войск беспилотных систем и другие силы группировки «Восток» за минувшие сутки нанесли противнику значительные потери. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Михаил Герасимов, ВСУ лишились 59 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и 26 пунктов управления дронами.

Потери украинской стороны также затронули живую силу: по данным военного ведомства, за сутки противник потерял более 375 военнослужащих. Кроме того, в ходе боевых действий были уничтожены три боевые бронированные машины и три автомобиля.

В числе прочих целей — склад материальных средств, а также две станции спутниковой связи Starlink, которые активно используются ВСУ для управления беспилотниками и координации подразделений.

На момент публикации украинская сторона не комментировала эти данные. Информация о текущей обстановке в зоне ответственности группировки «Восток» уточняется.

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