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Депутат Якубовский: аренда подвала не должна мешать нормальной эксплуатации дома

Технические подвалы, в которых находятся инженерные коммуникации или оборудование, обслуживающее более одного помещения, относятся к общему имуществу собственников. Поэтому управляющая компания, ТСЖ или отдельная группа жильцов не могут единолично передать такое помещение в аренду.

Источник: RT на русском

Технические подвалы, в которых находятся инженерные коммуникации или оборудование, обслуживающее более одного помещения, относятся к общему имуществу собственников. Поэтому управляющая компания, ТСЖ или отдельная группа жильцов не могут единолично передать такое помещение в аренду.

Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Решение должно приниматься на общем собрании собственников. Для передачи общего имущества в пользование третьим лицам необходимо не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме. В решении собрания желательно сразу определить, какая именно часть подвала передаётся, кому, на какой срок, за какую плату, кто уполномочен подписать договор и куда будут направляться полученные средства», — объяснил парламентарий.

При этом аренда не должна мешать нормальной эксплуатации дома, подчеркнул он.

«Нельзя ограничивать доступ к трубам, электросетям, тепловым узлам, приборам учёта и другому оборудованию. Также должны соблюдаться пожарные, санитарные и технические требования. Если использование помещения создаёт угрозу безопасности или препятствует обслуживанию дома, такое решение может быть оспорено», — предупредил парламентарий.

Также депутат отметил, что не каждое помещение в подвале автоматически является общим имуществом.

«Если оно оформлено в ЕГРН как самостоятельное нежилое помещение и принадлежит конкретному собственнику, жители не могут распоряжаться им как общедомовым. Поэтому перед вынесением вопроса на голосование и последующей сдачей подвала в аренду нужно проверить техническую документацию дома и правовой статус помещения», — заключил собеседник RT.

Ранее россиян предупредили, что жильцы могут получать деньги за сдачу крыши дома в аренду.

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