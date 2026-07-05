Депутат Якубовский: аренда подвала не должна мешать нормальной эксплуатации дома

«Решение должно приниматься на общем собрании собственников. Для передачи общего имущества в пользование третьим лицам необходимо не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме. В решении собрания желательно сразу определить, какая именно часть подвала передаётся, кому, на какой срок, за какую плату, кто уполномочен подписать договор и куда будут направляться полученные средства», — объяснил парламентарий.