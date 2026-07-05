Депутат Якубовский: аренда подвала не должна мешать нормальной эксплуатации дома

Технические подвалы, в которых находятся инженерные коммуникации или оборудование, обслуживающее более одного помещения, относятся к общему имуществу собственников. Поэтому управляющая компания, ТСЖ или отдельная группа жильцов не могут единолично передать такое помещение в аренду.
Об этом рассказал в беседе с RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«Решение должно приниматься на общем собрании собственников. Для передачи общего имущества в пользование третьим лицам необходимо не менее двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в доме. В решении собрания желательно сразу определить, какая именно часть подвала передаётся, кому, на какой срок, за какую плату, кто уполномочен подписать договор и куда будут направляться полученные средства», — объяснил парламентарий.
При этом аренда не должна мешать нормальной эксплуатации дома, подчеркнул он.
«Нельзя ограничивать доступ к трубам, электросетям, тепловым узлам, приборам учёта и другому оборудованию. Также должны соблюдаться пожарные, санитарные и технические требования. Если использование помещения создаёт угрозу безопасности или препятствует обслуживанию дома, такое решение может быть оспорено», — предупредил парламентарий.
Также депутат отметил, что не каждое помещение в подвале автоматически является общим имуществом.
«Если оно оформлено в ЕГРН как самостоятельное нежилое помещение и принадлежит конкретному собственнику, жители не могут распоряжаться им как общедомовым. Поэтому перед вынесением вопроса на голосование и последующей сдачей подвала в аренду нужно проверить техническую документацию дома и правовой статус помещения», — заключил собеседник RT.
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