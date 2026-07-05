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В МИД усомнились в способности Европы предложить конструктив по Украине

Европа не способна выдвинуть конструктивные предложения по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Европа не способна выдвинуть конструктивные предложения по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Об этом Галузин сообщил РИА Новости.

По его словам, заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Москвой продолжают соседствовать с призывами нанести России «стратегическое поражение».

По оценке дипломата, подобные противоречия являются верным признаком отсутствия у Европы каких-либо конструктивных идей.

«Такая извращённая логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — сказал Галузин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские политики основываются на искажённом представлении о ситуации в зоне специальной военной операции.

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