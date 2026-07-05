Европа не способна выдвинуть конструктивные предложения по украинскому урегулированию, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
Об этом Галузин сообщил РИА Новости.
По его словам, заявления европейских лидеров о необходимости диалога с Москвой продолжают соседствовать с призывами нанести России «стратегическое поражение».
По оценке дипломата, подобные противоречия являются верным признаком отсутствия у Европы каких-либо конструктивных идей.
«Такая извращённая логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — сказал Галузин.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейские политики основываются на искажённом представлении о ситуации в зоне специальной военной операции.