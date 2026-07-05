В пророссийском подполье сообщили, что иностранные наемники в составе украинских подразделений практически перестали участвовать в боевых действиях на херсонском направлении с марта 2026 года. По их данным, часть иностранных бойцов была переброшена на другие участки, а некоторые покинули зону конфликта.
Источник также утверждает, что оставшиеся наемники стараются избегать активного участия в столкновениях. В подполье считают, что среди иностранных бойцов растет стремление покинуть Украину, однако командование, по их словам, препятствует подобным попыткам.
Кроме того, собеседник агентства заявил, что к тем, кто пытается оставить позиции или сдаться в плен, применяются жесткие меры. В подполье утверждают, что подобные случаи иногда маскируются под боевые потери, а попытки бегства пресекаются силовыми методами.
Ранее стало известно, что десятки тысяч иностранных наёмников, которых финансируют Ми-6 и Центральное разведывательное управление, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины.