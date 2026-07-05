Наемники ВСУ на херсонском направлении перестали участвовать в боях

В пророссийском подполье сообщили, что иностранные наемники в составе украинских подразделений практически перестали участвовать в боевых действиях на херсонском направлении с марта 2026 года. По их данным, часть иностранных бойцов была переброшена на другие участки, а некоторые покинули зону конфликта.