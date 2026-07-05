Росстандарт утвердил требования к пивным напиткам по ГОСТу

Новый ГОСТ на пивные напитки с требованиями к доле этилового спирта и маркировке вступил в силу с 1 июля.
Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.
В ведомстве уточнили, что стандарт устанавливает допустимое технологическое отклонение объёмной доли этилового спирта равное 0,5%, актуализирует требования к сахаросодержащему сырью и расширяет перечень допустимых фруктовых, овощных, зерновых и пряно-ароматических ингредиентов.
Также в новом ГОСТе уточнены требования к физико-химическим показателям, включая пенообразование, и к маркировке как фасованной продукции, так и реализуемой в розлив. Кроме того, стандарт включает методики расчёта пищевой ценности и определения объёма пивных напитков.
«Применение" 34796–2021" позволит унифицировать требования к пивным напиткам, производимых в Российской Федерации на территориях государств, присоединившихся к стандарту, а также защитит потребителей от фальсификата», — добавили в Росстандарте.
Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что новый ГОСТ для готовых блюд, которые продают в торговых сетях, могут утвердить уже в ближайшие месяцы.