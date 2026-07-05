Росстандарт утвердил требования к пивным напиткам по ГОСТу

Также в новом ГОСТе уточнены требования к физико-химическим показателям, включая пенообразование, и к маркировке как фасованной продукции, так и реализуемой в розлив. Кроме того, стандарт включает методики расчёта пищевой ценности и определения объёма пивных напитков.