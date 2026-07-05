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БПЛА «Севера» уничтожили танк, гаубицу и шесть огневых групп ВСУ за ночь

Военнослужащие группировки ликвидировали более 50 солдат противника.

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили танк Т-72 и 152-мм пушку-гаубицу Д-20, а также шесть огневых групп ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего уничтожены более 50 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке войск.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” были вскрыты передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены танк Т-72, 152-мм пушка-гаубица Д-20, 120-мм миномет, пункт управления БПЛА и шесть огневых групп ВСУ. Общая численность потерь составила более 50 солдат ВСУ», — сообщили в Северной группировке войск.

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