ПВО «Севера» уничтожила 115 беспилотников ВСУ в Сумской и Харьковской областях

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили 115 беспилотников ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщили ТАСС в группировке войск.
«В ходе несения боевого дежурства расчетов радиолокационных станций группировки войск “Север” за прошедшую ночь был обнаружен пролет 115 БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов ПВО были уничтожены все обнаруженные БПЛА ВСУ», — рассказали в Северной группировке войск.
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