Скандал в Польше: правительство тайно отдало Киеву ракеты Patriot

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий допустил, что правительство могло одобрить передачу ракет самостоятельно, не спрашивая согласия президента Кароля Навроцкого. В интервью Polsat News он провел параллель с ситуацией вокруг поставок истребителей МиГ-29, когда главу государства, по его словам, также не уведомили о решении.