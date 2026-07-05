Аналитик Кудрявцева: шуточные комментарии к переводу могут вызвать реакцию банка

Шуточные комментарии при переводе денег могут стать одним из факторов, который привлечёт внимание банковских систем мониторинга, однако сами по себе они редко являются единственной причиной для блокировки операции.
Об этом рассказала в беседе с RT Анастасия Кудрявцева, советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике, эксперт по бизнес-психологии.
«Современные банки используют автоматизированные системы противодействия мошенничеству и отмыванию средств, которые анализируют не только сумму и частоту переводов, но и текстовое назначение платежа. Настороженность могут вызвать слова и формулировки, связанные с запрещёнными тематиками, финансовыми схемами, а также нестандартные или двусмысленные выражения, которые алгоритмы могут интерпретировать как риск-фактор», — пояснила собеседница RT.
При этом важно понимать, что чаще всего решение принимается не из-за одной «шутки», а в совокупности с другими признаками — необычной активностью, серией переводов, нетипичными контрагентами или несоответствием поведения клиента его обычной финансовой модели, добавила аналитик.
«Если же речь идёт о безобидных шутках при отсутствии других подозрительных факторов, такие комментарии обычно не приводят к блокировкам. Однако риск повышается, если в назначении платежа используются двусмысленные сленговые выражения или фразы, которые могут быть похожи на описание запрещённых товаров, услуг или схем», — заключила специалист.
Ранее россиян предупредили о рисках оплаты переводом по номеру телефона.