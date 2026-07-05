Аналитик Кудрявцева: шуточные комментарии к переводу могут вызвать реакцию банка

«Если же речь идёт о безобидных шутках при отсутствии других подозрительных факторов, такие комментарии обычно не приводят к блокировкам. Однако риск повышается, если в назначении платежа используются двусмысленные сленговые выражения или фразы, которые могут быть похожи на описание запрещённых товаров, услуг или схем», — заключила специалист.