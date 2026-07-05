Гросси назвал действия «Росатома» по АЭС «Бушер» разумными

«Мы понимаем ситуацию. И, конечно, мы говорили об этом с Россией, с правительством и с “Росатомом”. У нас есть сигналы, что они постепенно возвращаются. Думаю, политика “Росатома” была вполне разумной: в момент, когда удары достигали пика, никто не хочет подвергать гражданский персонал опасности или риску причинения вреда», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг АЭС «Бушер».
Поэтому, по его словам, у МАГАТЭ сложилось впечатление, что в первую очередь были выведены те, кто участвует в строительстве второго блока.
«Специалисты, необходимые для продолжения эксплуатации первого блока, оставались на месте. А сейчас, насколько мы понимаем, они постепенно возвращаются, да», — добавил Гросси.
Как ранее заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, госкорпорация подготовила план возвращения своих специалистов на площадку строительства новых блоков АЭС «Бушер», как только это позволит обстановка.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщал, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас остановлена из-за начавшегося в конце февраля военного конфликта вокруг Ирана.