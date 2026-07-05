Гросси назвал действия «Росатома» по АЭС «Бушер» разумными

«Мы понимаем ситуацию. И, конечно, мы говорили об этом с Россией, с правительством и с “Росатомом”. У нас есть сигналы, что они постепенно возвращаются. Думаю, политика “Росатома” была вполне разумной: в момент, когда удары достигали пика, никто не хочет подвергать гражданский персонал опасности или риску причинения вреда», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг АЭС «Бушер».