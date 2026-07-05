Бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооружённых сил Украины (ВСУ) применяют жестокую тактику, при которой их собственные солдаты становятся «живой приманкой» для российских подразделений. Как рассказал командир группы спецназа группировки «Центр» с позывным Китай, вражеское командование целенаправленно атакует свои же позиции беспилотниками, чтобы не допустить сдачи бойцов в плен.