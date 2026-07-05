По словам офицера, в ходе боевых действий подразделения «Скалы» активно использовали белые маскировочные костюмы для опознавания «свой-чужой». Однако, когда возникала угроза захвата, с их же направления прилетали ударные дроны и наносили удары по собственным солдатам.
«Противник использует своих бойцов как мясо. Я непосредственно своими глазами видел, как их же дроны работают по ним же, когда появляется опасность захвата бойцов “Скалы” в плен», — рассказал российский военный.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в районе Красного Лимана в ДНР подразделения войск беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили несколько гексакоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением воздушного тарана. По данным ведомства, аппараты были обнаружены радиолокационными средствами в зоне ответственности группировки.
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