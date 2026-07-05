Европа сегодня вряд ли может предложить конструктивные идеи по урегулированию ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«…Такая извращенная логика — верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи», — сказал дипломат для РИА Новости.
Ранее в российском МИД также объяснили, почему с Европой сейчас невозможно вести переговоры. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Европа заинтересована в поражении России в конфликте на Украине.
Кроме этого, Лавров также подчеркнул, что Запад по-прежнему отрицает свою роль в украинском конфликте, продолжая поддерживать киевский режим.
Тем временем Киев запросил у Европы еще 6,6 млрд евро на военную поддержку.