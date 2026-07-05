МИД РФ: Русофобия приобрела широкий масштаб в Прибалтике, Молдавии и на Украине

— Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан, я бы пока избежал термина «охота», но то, что мы сталкиваемся с новой разновидностью ксенофобии под названием «русофобия», — это для нас уже совершенно очевидно. Эта проблема приобрела самый широкий масштаб, — сказал Лукьянцев.