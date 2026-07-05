МИД РФ: Русофобия приобрела широкий масштаб в Прибалтике, Молдавии и на Украине

Проблема русофобии приобрела самый широкий масштаб в странах Прибалтики, а также на Украине и в Молдавии. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
— Это государства Прибалтики, Украина, Молдавия и целый ряд других государств, где на наших граждан, я бы пока избежал термина «охота», но то, что мы сталкиваемся с новой разновидностью ксенофобии под названием «русофобия», — это для нас уже совершенно очевидно. Эта проблема приобрела самый широкий масштаб, — сказал Лукьянцев.
В МИД неоднократно заявляли, что прибалтийские страны закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России. Москва неоднократно подчеркивала, что не угрожает другим государствам. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отмечал, что русофобия в Прибалтике была распространена задолго до начала СВО, передает РИА Новости.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что очередная попытка властей Латвии на законодательном уровне запретить русскоязычному населению говорить на родном языке — это позор и проявление неонацизма. По ее словам, подобные запреты являются «настоящим позором для любого правового государства». В особенности это касается ограничения общения на языках, являющихся родными для значительной части населения страны.
Ранее на заседании Сейма латвийский парламентарий Алексей Росликов осудил притеснение русскоязычных и в конце своего выступления по-русски заявил: «Русский язык — наш язык». В результате большинство депутатов проголосовали за его удаление из зала заседаний. В своем выступлении политик выразил недовольство по поводу продолжающейся дискриминации русскоязычных в Латвии. Позже в отношении него возбудили уголовное дело.