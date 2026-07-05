ТАСС: под мобилизацию на Украине подпадают научные сотрудники

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Научные сотрудники институтов Украины подпадают под мобилизацию в ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на Украине под мобилизацию также попадают научные сотрудники институтов», — отметил собеседник агентства.
Так, по его данным, около села Семереньки Тростянецкого района был уничтожен принудительно мобилизованный в ВСУ сотрудник физико-механического института им. Г. В. Карпенко НАН Украины (город Львов), который являлся автором и соавтором 19 научных работ.