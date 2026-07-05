Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: под мобилизацию на Украине подпадают научные сотрудники

По информации источника агентства, около села Семереньки ликвидировали сотрудника института им. Г. В. Карпенко НАН Украины.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Научные сотрудники институтов Украины подпадают под мобилизацию в ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что на Украине под мобилизацию также попадают научные сотрудники институтов», — отметил собеседник агентства.

Так, по его данным, около села Семереньки Тростянецкого района был уничтожен принудительно мобилизованный в ВСУ сотрудник физико-механического института им. Г. В. Карпенко НАН Украины (город Львов), который являлся автором и соавтором 19 научных работ.