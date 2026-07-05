Боец Тезка: дрон «Севера» уничтожил блиндаж ВСУ в Сумской области

«В свободной охоте мы ищем цели в нашей зоне ответственности — никакой шаблонности, только результат. В этот раз заметили характерный бугор с маскировочной сетью и свежими следами, которых раньше там не было. Снизились — увидели вход в блиндаж, накат из бревен и несколько стрелковых ячеек рядом. Подняли FPV-дрон, залетели прямо во входную группу. Попадание точное. Цель уничтожена», — рассказал оператор расчета.