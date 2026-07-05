Боец Тезка: дрон «Севера» уничтожил блиндаж ВСУ в Сумской области

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил блиндаж ВСУ в Сумской области. Об этом сообщил ТАСС оператор с позывным Тезка.
«В свободной охоте мы ищем цели в нашей зоне ответственности — никакой шаблонности, только результат. В этот раз заметили характерный бугор с маскировочной сетью и свежими следами, которых раньше там не было. Снизились — увидели вход в блиндаж, накат из бревен и несколько стрелковых ячеек рядом. Подняли FPV-дрон, залетели прямо во входную группу. Попадание точное. Цель уничтожена», — рассказал оператор расчета.
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