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Корабли РФ прибыли в Циндао для учений «Морское взаимодействие — 2026»

В военно-морскую базу КНР Циндао прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота России (ТОФ), который примет участие в учениях «Морское взаимодействие — 2026». Об этом сообщила пресс-служба флота.

Источник: Life.ru

У причалов базы встали гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». С китайской стороны в учениях задействуют эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», подводную лодку типа «Юань», транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

Командир российского отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил о прибытии руководителям учения с российской и китайской сторон.

Напомним, с 6 по 13 июля в акватории Жёлтого моря состоятся совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026». Первые двусторонние военно-морские учения России и Китая прошли в августе 2005 года также в Жёлтом море в рамках масштабных манёвров «Мирная миссия — 2005» под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года учения «Морское взаимодействие» проводятся ежегодно вне рамок ШОС и направлены на повышение боевой готовности флотов двух стран и их способности совместно противостоять вызовам на море.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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