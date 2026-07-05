Корабли РФ прибыли в Циндао для учений «Морское взаимодействие — 2026»

Напомним, с 6 по 13 июля в акватории Жёлтого моря состоятся совместные российско-китайские военно-морские учения «Морское взаимодействие — 2026». Первые двусторонние военно-морские учения России и Китая прошли в августе 2005 года также в Жёлтом море в рамках масштабных манёвров «Мирная миссия — 2005» под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. С 2012 года учения «Морское взаимодействие» проводятся ежегодно вне рамок ШОС и направлены на повышение боевой готовности флотов двух стран и их способности совместно противостоять вызовам на море.