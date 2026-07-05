Японская пресса замалчивает военные преступления Токио, заявили в МИД

Дипломат уточнил, что умалчивается развязывание Японией в ХХ веке военных действий в Азии, порабощение народов, резня в китайском Нанкине и в Маниле на Филиппинах. Также японская пресса молчит о «политике убийств» национальных меньшинств, об опытах на людях Отряда 731 и Отряда 100, о принудительном труде мирных граждан или вовлечении женщин в сексуальное рабство.