В Тульской области объявлена опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тульской области.
Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал глава региона.
Ранее мирный житель получил ранение в результате взрыва в селе Нечаево Белгородской области.
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