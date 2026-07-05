Варшава требует от Киева ответа после скандала с нацистами

Сам Зеленский пока не комментировал заявления Туска. В Киеве ранее неоднократно заявляли, что вопросы истории не должны влиять на текущие политические отношения, однако Варшава продолжает настаивать на пересмотре подходов. Будет ли украинская сторона делать шаги навстречу, пока неизвестно. Официальных заявлений от МИД Украины на данный момент не поступало. Ранее подобные конфликты уже возникали на почве исторических оценок, и каждый раз они приводили к охлаждению дипломатических контактов. Теперь, по всей видимости, стороны вновь ждут конкретных решений.