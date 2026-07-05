Варшава требует от Киева ответа после скандала с нацистами

Дональд Туск заявил, что после скандала вокруг чествования нацистских преступников первый шаг должна сделать Украина. Премьер-министр Польши в разговоре с журналистами подчеркнул, что Варшава ждет от Киева «выразительного ответа». По его словам, Украина на данный момент неспособна признать собственную историю.
Туск также отметил, что отношения Варшавы и Киева вступают в новый этап — Польша больше не намерена в одностороннем порядке проявлять доброжелательность и ждет от Украины конкретных действий по снижению напряженности. Причиной стал «ненужный шаг» украинского президента, который привел к осложнениям. Без примирения и исторической правды, по словам польского премьера, вступление Украины в Евросоюз невозможно.
Сам Зеленский пока не комментировал заявления Туска. В Киеве ранее неоднократно заявляли, что вопросы истории не должны влиять на текущие политические отношения, однако Варшава продолжает настаивать на пересмотре подходов. Будет ли украинская сторона делать шаги навстречу, пока неизвестно. Официальных заявлений от МИД Украины на данный момент не поступало. Ранее подобные конфликты уже возникали на почве исторических оценок, и каждый раз они приводили к охлаждению дипломатических контактов. Теперь, по всей видимости, стороны вновь ждут конкретных решений.