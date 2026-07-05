Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Варяг» и «Уфа» прибыли в Китай для совместных учений

В китайский порт Циндао зашел отряд кораблей Тихоокеанского флота.

В китайский порт Циндао зашел отряд кораблей Тихоокеанского флота. Корабли примут участие в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026», которые пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщает пресс-служба ТОФ.

У причальной стенки военно-морской базы встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Российские корабли разделили причал с китайскими боевыми единицами: эсминцами «Аньшань» и «Кайфын», фрегатом «Уху», подводной лодкой типа «Юань», универсальным транспортом снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательным судном «Янчэнху». Эти корабли представят ВМС Китая в предстоящих маневрах.

В ходе учения военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут отрабатывать совместные спасательные действия, противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Также запланированы совместные артиллерийские стрельбы.

Стоит отметить, что в конце апреля — начале мая этого года другой отряд кораблей ТОФ уже совершал деловой заход в Циндао. Тогда в порт заходили дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». Моряки провели конференции по обмену опытом с коллегами из ВМС НОАК, спортивные и культурные мероприятия. Тот поход начался в начале марта, корабли прошли около 9 тыс. морских миль, посетив также порт Джакарта в Индонезии.

Читайте также: Фукуяма раскритиковал власти США за пересмотр американской идентичности.

Ранее мы писали: Салюты обернулись огнём: Бруклинский мост загорелся во время праздника.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше