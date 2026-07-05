«Варяг» и «Уфа» прибыли в Китай для совместных учений

В китайский порт Циндао зашел отряд кораблей Тихоокеанского флота. Корабли примут участие в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026», которые пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщает пресс-служба ТОФ.
У причальной стенки военно-морской базы встали гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа», а также спасательное судно «Игорь Белоусов». Российские корабли разделили причал с китайскими боевыми единицами: эсминцами «Аньшань» и «Кайфын», фрегатом «Уху», подводной лодкой типа «Юань», универсальным транспортом снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательным судном «Янчэнху». Эти корабли представят ВМС Китая в предстоящих маневрах.
В ходе учения военные моряки двух стран при поддержке морской авиации будут отрабатывать совместные спасательные действия, противолодочные задачи и противовоздушную оборону. Также запланированы совместные артиллерийские стрельбы.
Стоит отметить, что в конце апреля — начале мая этого года другой отряд кораблей ТОФ уже совершал деловой заход в Циндао. Тогда в порт заходили дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». Моряки провели конференции по обмену опытом с коллегами из ВМС НОАК, спортивные и культурные мероприятия. Тот поход начался в начале марта, корабли прошли около 9 тыс. морских миль, посетив также порт Джакарта в Индонезии.
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