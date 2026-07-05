«Варяг» и «Уфа» прибыли в Китай для совместных учений

Стоит отметить, что в конце апреля — начале мая этого года другой отряд кораблей ТОФ уже совершал деловой заход в Циндао. Тогда в порт заходили дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», корвет «Громкий» и морской буксир «Андрей Степанов». Моряки провели конференции по обмену опытом с коллегами из ВМС НОАК, спортивные и культурные мероприятия. Тот поход начался в начале марта, корабли прошли около 9 тыс. морских миль, посетив также порт Джакарта в Индонезии.