ЦТАК: Ким Чен Ын проинспектировал испытания вооружений эсминца «Кан Гон»

Согласно сообщению, испытания проводились для оценки мощности и применимости различных систем вооружения корабля в условиях, приближенных к боевым. Перед началом проверок глава государства заслушал доклад членов группы по рассмотрению систем вооружений о поэтапных планах оценки боеспособности корабля. В ходе испытаний были проверены способность эсминца к поиску целей, обработке информации и работа интегрированной огневой системы.