ЦТАК: Ким Чен Ын проинспектировал испытания вооружений эсминца «Кан Гон»

ПХЕНЬЯН, 5 июля. /ТАСС/. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын наблюдал за проведением испытаний боевых систем нового эсминца «Кан Гон». Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, мероприятия, состоявшиеся 3 июля, включали пуски стратегических крылатых ракет, проверку работы палубных артиллерийских установок, автоматических пушек и средств радиоэлектронной борьбы.
Согласно сообщению, испытания проводились для оценки мощности и применимости различных систем вооружения корабля в условиях, приближенных к боевым. Перед началом проверок глава государства заслушал доклад членов группы по рассмотрению систем вооружений о поэтапных планах оценки боеспособности корабля. В ходе испытаний были проверены способность эсминца к поиску целей, обработке информации и работа интегрированной огневой системы.
Ким Чен Ын подчеркнул, что этот этап является ответственной проверкой надежности противокорабельных, противолодочных, противовоздушных и стратегических ударных комплексов эсминца. Лидер КНДР отметил, что текущие тенденции в разработке вооружений подтверждают потенциал для создания боевых систем военно-морских сил собственного образца, что позволяет качественно изменить стратегическую готовность армии.
По итогам инспекции Ким Чен Ын обозначил поэтапные задачи по созданию различных надводных и подводных боевых систем и их размещению в акваториях боевого дежурства в рамках стратегического курса партии на укрепление государственной обороны. Он призвал форсировать работы по сохранению и наращиванию надежных сил сдерживания.
Особое внимание было уделено реализации постановлений II пленума ЦК Трудовой партии Кореи девятого созыва, касающихся строительства баз военно-морского флота и увеличения производительности судоверфей. Ким Чен Ын распорядился завершить испытания эсминца «Кан Гон» и ввести его в боевой состав ВМС в течение двух месяцев, выразив решимость принимать государственные меры для укрепления флота, который играет ключевую роль в защите суверенитета на море.
Руководитель КНДР также провел совещание по вопросам развития кораблестроения, призвав исследовательские учреждения добиться новых успехов в реализации курса партии на построение могучей армии. Лидер страны указал на «историческую задачу» разработчиков корабельных и палубных вооружений в укреплении обороноспособности государства.