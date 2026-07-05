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Путин: Россия полностью освободит территорию Донбасса

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что российские военные возьмут все укрепрайоны ВСУ в Донбассе.

Источник: RT на русском

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что российские военные возьмут все укрепрайоны ВСУ в Донбассе.

Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

По его словам, Путин подчеркнул, что контроль над Константиновкой стал важным этапом освобождения Донецкой Народной Республики.

«И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмёт», — передал Ушаков слова президента.

По его словам, беседа состоялась по инициативе американской стороны. Он рассказал, что разговор двух лидеров был деловым и конструктивным.

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