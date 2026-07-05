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Словакия отказалась финансировать конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет финансировать конфликт на Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет финансировать конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТА3. Словацкий премьер также сообщил, что направил письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором четко изложил позицию Братиславы.

«Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине. Говорю предельно четко… Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине», — подчеркнул Фицо.

Он также отметил, что продолжение вооруженного противостояния не отвечает интересам Словакии. Ранее Братислава уже неоднократно выступала против поставок оружия Киеву.

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