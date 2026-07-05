Словакия отказалась финансировать конфликт на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет финансировать конфликт на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу ТА3. Словацкий премьер также сообщил, что направил письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором четко изложил позицию Братиславы.