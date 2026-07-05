Словакия отказалась финансировать конфликт на Украине

«Словакия не собирается и не будет участвовать в какой-либо военной помощи Украине. Говорю предельно четко… Словакия не даст ни одного евро для финансирования войны на Украине», — подчеркнул Фицо.
Он также отметил, что продолжение вооруженного противостояния не отвечает интересам Словакии. Ранее Братислава уже неоднократно выступала против поставок оружия Киеву.
Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.Читать дальше