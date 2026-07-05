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Артиллерия «Севера» уничтожила за ночь 9 пунктов БПЛА и 69 солдат ВСУ

Российские военнослужащие также ликвидировали пушку-гаубицу Д-20 противника.

КУРСК, 5 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск «Север» поразили 152-мм пушку-гаубицу Д-20 и девять пунктов управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. Всего уничтожены 69 украинских солдат, сообщили ТАСС в группировке войск.

«Артиллерийские расчеты группировки войск “Север” за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате нанесения огневых ударов артиллерией и РСЗО уничтожили 152-мм пушку-гаубицу Д-20, 120-мм миномет, склад с боеприпасами, 9 пунктов управления БПЛА, 69 военнослужащий ВСУ и 15 автомобилей высокой проходимости ВСУ», — сообщили в Северной группировке войск.

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