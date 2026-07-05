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Внук де Голля назвал Путина мудрым человеком

Пьер де Голль отметил, что испытывает глубокое уважение к российскому президенту.

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Внук президента Франции генерала Шарля де Голля (1959−1969), глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль назвал российского лидера Владимира Путина мудрым человеком, которого он глубоко уважает.

«Ваш президент — мудрый человек, к которому я испытываю глубокое уважение», — отметил он в интервью ТАСС.

По словам де Голля, президент России «верит в логику равновесия и в мир». «Он также знает, что это война на истощение, что у европейцев и у Запада нет средств для реализации своей политики по экономическим, моральным и географическим причинам, — указал глава Фонда за мир и дружбу между народами. — Поэтому нам нужно надеяться, нужно заключить мир, как того желает ваш президент, как и я искренне желаю».

В связи с этим внук бывшего французского лидера высказал уверенность, что в итоге «здравый смысл и реальность восторжествуют». «Нужна, очевидно, политическая воля, и у вашего президента она есть, — подчеркнул де Голль. — Я желаю, и этому положено начало, чтобы европейские страны воплотили эту волю к диалогу с Россией, волю к партнерству».

Полный текст интервью будет опубликован в 15:00 мск.

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