Внук де Голля назвал Путина мудрым человеком

По словам де Голля, президент России «верит в логику равновесия и в мир». «Он также знает, что это война на истощение, что у европейцев и у Запада нет средств для реализации своей политики по экономическим, моральным и географическим причинам, — указал глава Фонда за мир и дружбу между народами. — Поэтому нам нужно надеяться, нужно заключить мир, как того желает ваш президент, как и я искренне желаю».