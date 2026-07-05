Командир Сват: техника НАТО «долго не живет» в зоне ответственности «Севера»

«В последнее время нам значительно удалось нарастить давление на противника на нашем участке ответственности в Харьковской области, помножить на ноль их стремление помешать работе наших штурмовых групп, выполняющих задачи. Наблюдение за местностью ведется постоянное, ребята — операторы-разведчики “Севера”, знают местность хорошо, ориентируются и днем, и ночью, поэтому обнаружить орудия или любую замаскированную технику ВСУ не составляет труда. А “ударники” (операторы ударных БПЛА — прим. ТАСС) сразу на подхвате. Натовская техника в нашей зоне ответственности долго не живет», — рассказал он.