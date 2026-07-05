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Командир Сват: техника НАТО «долго не живет» в зоне ответственности «Севера»

Наблюдение за местностью ведется постоянное, заявил военнослужащий.

БЕЛГОРОД, 5 июля. /ТАСС/. Командир подразделения беспилотных систем группировки войск «Север» с позывным Сват в беседе с ТАСС сообщил, что группировка войск «нарастила давление» на ВСУ на харьковском направлении. Благодаря постоянному мониторингу и огневой работе подразделений на подконтрольных им участках местности технику стран НАТО, используемую ВСУ, удается быстро уничтожать.

«В последнее время нам значительно удалось нарастить давление на противника на нашем участке ответственности в Харьковской области, помножить на ноль их стремление помешать работе наших штурмовых групп, выполняющих задачи. Наблюдение за местностью ведется постоянное, ребята — операторы-разведчики “Севера”, знают местность хорошо, ориентируются и днем, и ночью, поэтому обнаружить орудия или любую замаскированную технику ВСУ не составляет труда. А “ударники” (операторы ударных БПЛА — прим. ТАСС) сразу на подхвате. Натовская техника в нашей зоне ответственности долго не живет», — рассказал он.

Сват добавил, что за июнь расчеты БПЛА подразделений 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» ликвидировали более 20 единиц бронетехники ВСУ в Харьковской области. Среди уничтоженных орудий были танки М55S, БРДМ, гаубицы М101 и М114, минометы 82-мм и 120-мм, а также несколько БТР М113. Задачи по обнаружению целей и корректировке действий расчетов ударных БПЛА «Север» выполняет с помощью дронов самолетного типа Zala и Supercam.

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