«Стало ударом»: в ЕС раскритиковали Киев за позор перед саммитом НАТО

«Украина может попытаться что-то предпринять насчет Константиновки перед саммитом НАТО. Ее падение уже стало ударом не только для Украины накануне саммита НАТО, но и всего коллективного Запада и генерального секретаря (НАТО Марко — Прим ред.) Рютте», — сказал он.