МЧС объявило о ликвидации открытого горения в Ставрополе

Открытое горение на складе в Ставрополе полностью ликвидировано.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На месте пожара в Ставрополе объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в публикации.
Возгорание произошло 4 июля днём в складском помещении на проспекте Кулакова.
Прокуратура начала проверку.
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