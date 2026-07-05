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МЧС объявило о ликвидации открытого горения в Ставрополе

Открытое горение на складе в Ставрополе полностью ликвидировано.

Источник: RT на русском

Открытое горение на складе в Ставрополе полностью ликвидировано.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На месте пожара в Ставрополе объявлена ликвидация открытого горения», — говорится в публикации.

Возгорание произошло 4 июля днём в складском помещении на проспекте Кулакова.

Прокуратура начала проверку.

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