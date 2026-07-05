Корабли ТОФ прибыли в Циндао на учения «Морское взаимодействие-2026»

«Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», — уточнили в пресс-службе.