Корабли ТОФ прибыли в Циндао на учения «Морское взаимодействие-2026»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026».
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ТОФ.
Учения пройдут в акватории Жёлтого моря с 6 по 13 июля.
«Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», — уточнили в пресс-службе.
Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил о прибытии. В состав отряда вошли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».
От ВМС НОАК в манёврах примут участие эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».
23 июня во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Китая с курсантами военно-морских учебных заведений.