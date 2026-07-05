Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корабли ТОФ прибыли в Циндао на учения «Морское взаимодействие-2026»

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026».

Источник: RT на русском

Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2026».

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ТОФ.

Учения пройдут в акватории Жёлтого моря с 6 по 13 июля.

«Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая при поддержке морской авиации в море будут совершенствовать совместные спасательные действия, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону, проведут совместные артиллерийские стрельбы», — уточнили в пресс-службе.

Командир отряда контр-адмирал Евгений Мясоедов доложил о прибытии. В состав отряда вошли гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

От ВМС НОАК в манёврах примут участие эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

23 июня во Владивосток прибыл отряд кораблей ВМС Китая с курсантами военно-морских учебных заведений.