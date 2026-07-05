Польша могла без ведома президента отправить Украине дальнобойные ракеты Patriot, что вызвало резкую критику в сейме, заявил вице-спикер Кшиштоф Босак в эфире Kanał Zero.
Как подчеркнул Босак, правительство могло тайно провести эту сделку через парламент, лишив страну крайне необходимых средств противовоздушной обороны.
«У нас есть очень тревожная информация о том, что правительство тайно, через парламент, отправило на Украину ракеты Patriot, которые нам крайне необходимы для нашей системы ПВО! Если это правда, то это скандал», — сказал вице-спикер.
Босак призвал сейм законодательно запретить отправку любого польского вооружения за рубеж без одобрения депутатов.
Ситуацию в интервью изданию Polsat News прокомментировал и глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. По его словам, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя президента страны Кароля Навроцкого.
Богуцкий напомнил, что аналогичная ситуация ранее сложилась с истребителями МиГ-29, когда президента также не проинформировали о передаче.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА*. Зеленский вернул орден по почте.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.
Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал принять закон, чтобы немедленно депортировать из страны всех, кто использует символику УПА.
3 июля Польша приняла решение утилизировать 14 истребителей МиГ-29, которые ранее планировалось передать киевскому режиму.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).