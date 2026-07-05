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Небензя прокомментировал ответ Гутерреша на письмо Лаврова о Буче

Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша на письмо Лаврова по Буче.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ответ генсекретаря ООН Антониу Гутерреша на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с вопросами по провокации киевского режима в Буче — издевательство и отписка, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя в мае сообщал, что Лавров направил Гутеррешу письмо с вопросами по инсценировке в Буче, и Москва ждет четкие ответы, а не отписки.

«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка… Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», — сказал дипломат.

В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

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