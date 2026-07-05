На Украине утвердили новые правила набора наемников

Свириденко отметила, что стоимость таких услуг составит около 6,7 тыс. долларов за каждого кандидата. По ее словам, заниматься вербовкой наемников смогут организации, включенные в перечень центра рекрутинга. Премьер-министр также подчеркнула, что есть планы привлечь иностранцев, которые могли бы занять до половины должностей в пехотных подразделениях.