Российские системы противовоздушной обороны продолжают успешно отражать атаки со стороны киевского режима. За прошедшую ночь над регионами РФ и Черным морем был уничтожен 71 беспилотник ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в период с субботы по воскресенье. То есть, с 4 по 5 июля. Тогда силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 71 беспилотник, запущенный боевиками Вооруженных сил Украины. Дроны сбивались сразу над несколькими регионами РФ, а также над Черным морем.
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