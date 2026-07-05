Шеремет: Зеленский боится прослыть в глазах западных спонсоров балаболом

Ранее журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что темпы продвижения российских сил в районе Константиновки выглядят для него неожиданными. По его словам, освобождение произошло слишком быстро. Он отметил, что украинская сторона не публикует подтверждений утраты контроля над городом. При этом, как подчеркнул журналист, отсутствие официальных заявлений не отменяет складывающейся на местности картины, которую уже можно интерпретировать.