Потеря Константиновки подорвала планы Запада на саммите НАТО

Потеря Константиновки стала ударом для Киева накануне саммита НАТО в Анкаре, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, падение города ударило не только по Украине, но и по всему коллективному Западу и генсеку альянса Марку Рютте.