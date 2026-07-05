Потеря Константиновки подорвала планы Запада на саммите НАТО

Потеря Константиновки стала ударом для Киева накануне саммита НАТО в Анкаре, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, падение города ударило не только по Украине, но и по всему коллективному Западу и генсеку альянса Марку Рютте.
Западные страны планировали провести саммит с позиции силы, рассчитывая заявить о победах Украины, но реальность оказалась иной.
«Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает», — отметил журналист.
Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7−8 июля. Накануне во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где обсуждался проект итоговой декларации.