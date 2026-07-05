Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потеря Константиновки подорвала планы Запада на саммите НАТО

Потеря Константиновки стала ударом для Киева накануне саммита НАТО в Анкаре, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

Потеря Константиновки стала ударом для Киева накануне саммита НАТО в Анкаре, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала. По его словам, падение города ударило не только по Украине, но и по всему коллективному Западу и генсеку альянса Марку Рютте.

Западные страны планировали провести саммит с позиции силы, рассчитывая заявить о победах Украины, но реальность оказалась иной.

«Они надеялись прийти на саммит НАТО, рассказывая о том, как Украина побеждает и ситуация меняется. Больше денег, больше оружия, но теперь это явно не сработает», — отметил журналист.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7−8 июля. Накануне во вторник в Брюсселе прошла встреча представителей стран альянса, где обсуждался проект итоговой декларации.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше