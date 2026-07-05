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Слюсарь: ПВО ночью отразила массированную атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь отметил, что данные о пострадавших и разрушениях при атаке БПЛА на Ростовскую область будут уточняться.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале на платформе Max.

По словам главы региона, украинские беспилотники были уничтожены в одном из районов области. Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Эти данные, по его словам, будут уточняться.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — написал Слюсарь.

Накануне Ростовская область также подверглась атаке ракет и беспилотников. Тогда силы ПВО уничтожили цели в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

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