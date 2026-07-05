Слюсарь: ПВО ночью отразила массированную атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в канале на платформе Max.
По словам главы региона, украинские беспилотники были уничтожены в одном из районов области. Губернатор отметил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Эти данные, по его словам, будут уточняться.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», — написал Слюсарь.
Накануне Ростовская область также подверглась атаке ракет и беспилотников. Тогда силы ПВО уничтожили цели в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.