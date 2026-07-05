Беженец сообщил о побеге колумбийских наёмников из Алексеево-Дружковки

Собеседник попросил не раскрывать его личность из соображений безопасности, поскольку часть его родственников остаётся на подконтрольной Киеву территории.
По словам беженца, в Алексеево-Дружковке находились иностранные бойцы, в том числе из Польши и Колумбии.
«Польские были… Колумбийцы были, это я видел. И когда к ним ракеты прилетели, сбежали они все», — рассказал он.
Он также утверждает, что граждане Колумбии, находившиеся в посёлке, вели себя вызывающе и приставали к местным женщинам в магазинах.
По словам мужчины, спустя некоторое время после отъезда иностранные бойцы, предположительно, попали под удар в районе Артёмовска.
«Колумбийцев много было. Но потом, буквально через недельку их под Артёмовском где-то там всех накрыли. Вот они нам угрожали, а сами получили», — сообщил беженец.
Ранее правительство Украины утвердило новые процедуры приёма иностранных добровольцев в ВСУ: компании-посредники должны внести страховой взнос 5 млн гривен, а услуги по оформлению одного кандидата составят около 300 тыс. гривен. Сопровождением займутся фирмы из спецперечня, прошедшие проверку на санкционные риски и связи с Россией.
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