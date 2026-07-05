Трамп засматривается на Марс: у президента США амбициозные планы

Трамп также напомнил о создании Космических сил США во время своего первого срока. Он отметил, что сначала эту инициативу критиковали, однако теперь она, по его словам, стала одной из важнейших для страны. Кроме того, президент США утверждает, что раньше Вашингтон уступал России и Китаю в космической сфере, но теперь «идет впереди них огромными шагами».