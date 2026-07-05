Трамп засматривается на Марс: у президента США амбициозные планы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут «очень скоро» организовать пилотируемый полет на Марс. Об этом он сказал во время выступления в Вашингтоне по случаю 250-й годовщины подписания Декларации независимости США.
Американский лидер связал эти планы с дальнейшим развитием космической программы страны. Тогда он обозначил, что сначала США намерены продолжить движение к Луне. Однако потом можно будет перейти к следующей цели.
«Мы отправимся на Марс очень скоро», — сказал Трамп.
Трамп также напомнил о создании Космических сил США во время своего первого срока. Он отметил, что сначала эту инициативу критиковали, однако теперь она, по его словам, стала одной из важнейших для страны. Кроме того, президент США утверждает, что раньше Вашингтон уступал России и Китаю в космической сфере, но теперь «идет впереди них огромными шагами».
Ранее KP.RU сообщал, что Трамп уже обещал отправить американских астронавтов на Марс. Такое заявление он сделал во время инаугурационной речи после вступления в должность президента США. Тогда глава Белого дома говорил, что Вашингтон намерен закрепить лидерство в освоении космоса и «водрузить флаг США на Марсе».