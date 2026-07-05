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Небензя назвал «издевательством» ответ Гутерриша по Буче

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя жёстко раскритиковал полученный ответ от генсека организации Антониу Гутерреша. Речь идёт о письме, направленном главой российского МИД Сергеем Лавровым ещё в мае. В своём послании министр поднимал вопросы, касающиеся провокации киевского режима в Буче.

Источник: Life.ru

По словам российского дипломата, полученный документ не содержит никакой конкретики. Небензя охарактеризовал реакцию руководства организации как неуважительную. Он подчеркнул, что Москва ожидала обстоятельных разъяснений, однако столкнулась с совершенно иным подходом.

«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка… Просто неприлично так отвечать на письма министра иностранных дел Российской Федерации», — заявил представитель РФ в беседе с РИА «Новости».

Напомним, что Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с 12 вопросами по событиям в Буче. Как заявил Василий Небензя, Москва уже четыре года добивается содействия в получении списка жертв, однако руководство ООН и его подчинённые без расследования возложили ответственность на Россию. Произошедшее он назвал преднамеренной фальсификацией, использованной для срыва мирных переговоров в 2022 году.

Российская сторона ранее неоднократно называла события в Буче провокацией. В Минобороны РФ заявляли, что российские подразделения покинули город ещё 30 марта 2022 года, а опубликованные Киевом материалы появились позднее. Официальный Киев и западные страны, в свою очередь, обвиняли Россию в причастности к произошедшему в Буче. Москва эти обвинения отвергает.

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