Напомним, что Сергей Лавров направил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо с 12 вопросами по событиям в Буче. Как заявил Василий Небензя, Москва уже четыре года добивается содействия в получении списка жертв, однако руководство ООН и его подчинённые без расследования возложили ответственность на Россию. Произошедшее он назвал преднамеренной фальсификацией, использованной для срыва мирных переговоров в 2022 году.