Келин: Продажа нефти с танкера в Ла-Манше станет кражей ради поддержки террора

Великобритания может использовать тему Украины как прикрытие для продажи нефти с задержанного в Ла-Манше танкера Smyrtos. Об этом заявил посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин в интервью ТАСС.
Так дипломат прокомментировал сообщения СМИ о том, что Лондон может реализовать более 100 тысяч тонн нефти с перехваченного судна. По словам Келина, появление подобных материалов может быть попыткой проверить реакцию общества перед публичными решениями.
«Подобные “утечки” редко бывают случайными. Как правило, такой прием используют для зондирования общественного мнения», — заявил дипломат.
Посол отметил, что у Британии нет правовых оснований, чтобы открыто объявить о конфискации нефти. При этом возможное направление вырученных средств Киеву, по его оценке, должно представить ситуацию как поддержку Украины.
«Украинское направление тут может послужить политическим прикрытием для того, что по существу является экспроприацией или, проще говоря, пиратством», — сказал Келин.
Дипломат также считает, что Лондон пытается продемонстрировать «лидерство» в поддержке Украины на фоне внутриполитической нестабильности. По его словам, продажа нефти с задержанного танкера фактически станет кражей ради поддержки Киева.
«Речь идет о спонсировании террористов за счет реализации краденого. Оценка очевидна», — заключил российский посол.
Немногим ранее Келин заявил, что Россия принимает серьезные меры для предотвращения новых захватов танкеров Британией. Дипломат предупредил, что у Москвы есть возможность нанести Лондону болезненный ответ. Он также назвал опасными призывы Киева считать работающие в интересах России танкеры законными целями для ударов.