Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что его удивляет быстрота, с которой российские войска взяли под контроль Константиновку.
«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет», — сообщил Ваннер, находясь в Киеве. Журналист также отметил, что украинская сторона хранит молчание о сдаче города. Однако, по его словам, это не отменяет очевидного — ключевой укрепрайон перешел под контроль российских войск.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.
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