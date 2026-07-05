На Западе удивились быстрому взятию Константиновки ВС РФ

«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет», — сообщил Ваннер, находясь в Киеве. Журналист также отметил, что украинская сторона хранит молчание о сдаче города. Однако, по его словам, это не отменяет очевидного — ключевой укрепрайон перешел под контроль российских войск.