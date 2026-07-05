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На Западе удивились быстрому взятию Константиновки ВС РФ

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что его удивляет быстрота, с которой российские войска взяли под контроль Константиновку.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что его удивляет быстрота, с которой российские войска взяли под контроль Константиновку.

«То, что все произошло так быстро, конечно, меня удивляет», — сообщил Ваннер, находясь в Киеве. Журналист также отметил, что украинская сторона хранит молчание о сдаче города. Однако, по его словам, это не отменяет очевидного — ключевой укрепрайон перешел под контроль российских войск.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Константиновки.

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