Небензя счел издевательством ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче

Ответ генсека ООН Антониу Гутерриша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по Буче стал издевательством и отпиской. Об этом РИА Новости заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
В мае дипломат сообщал, что Лавров направил Гутерришу письмо с вопросами по инсценировке в Буче. Москва тогда ожидала четких ответов. Однако итог оказался другим.
«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка», — сказал постпред РФ.
Он также заявил, что подобная реакция на обращение министра иностранных дел России выглядит неприлично.
Немногим ранее Небензя обратился к Гутерришу с требованием осудить преступления ВСУ против мирных жителей в Старобельске и Енакиево. Постпред РФ при ООН подчеркивал, что отсутствие реакции международной организации на такие действия фактически поощряет террор. Он также заявил, что Москва продолжит добиваться от ООН четкой и публичной оценки преступлений киевского режима.