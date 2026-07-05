Небензя счел издевательством ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче

Немногим ранее Небензя обратился к Гутерришу с требованием осудить преступления ВСУ против мирных жителей в Старобельске и Енакиево. Постпред РФ при ООН подчеркивал, что отсутствие реакции международной организации на такие действия фактически поощряет террор. Он также заявил, что Москва продолжит добиваться от ООН четкой и публичной оценки преступлений киевского режима.