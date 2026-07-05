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Небензя счел издевательством ответ Гутерриша на письмо Лаврова по Буче

Небензя заявил, что ответ Гутерриша на письмо Лаврова выглядит неприличным.

Источник: Комсомольская правда

Ответ генсека ООН Антониу Гутерриша на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова по Буче стал издевательством и отпиской. Об этом РИА Новости заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

В мае дипломат сообщал, что Лавров направил Гутерришу письмо с вопросами по инсценировке в Буче. Москва тогда ожидала четких ответов. Однако итог оказался другим.

«Последний ответ генсека по Буче — это вообще просто издевательство, потому что это классическая отписка», — сказал постпред РФ.

Он также заявил, что подобная реакция на обращение министра иностранных дел России выглядит неприлично.

Немногим ранее Небензя обратился к Гутерришу с требованием осудить преступления ВСУ против мирных жителей в Старобельске и Енакиево. Постпред РФ при ООН подчеркивал, что отсутствие реакции международной организации на такие действия фактически поощряет террор. Он также заявил, что Москва продолжит добиваться от ООН четкой и публичной оценки преступлений киевского режима.

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