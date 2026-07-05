Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Выступая на саммите, глава Белого дома вновь упомянул, что закончил восемь войн, и пообещал сделать все возможное, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия рассчитывает на продолжение посреднических усилий со стороны США и что переговорный процесс возобновится.