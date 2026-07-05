Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп 4 июля поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.
«В субботу президент Украины Зеленский побеседовал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США», — написал Равид.
Позже Зеленский сообщил в телеграм-канале, что.
«отлично» поговорил по телефону с Трампом. По его словам, они обсудили «текущую ситуацию на фронте и дипломатии» и договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.
Днем украинский лидер поздравил США с Днем независимости и поблагодарил за поддержку Украины. Он пожелал американцам успехов, а «всем в мире, кто Америку ценит», — плодотворного сотрудничества. «Уверен: если вместе, то точно добьемся мира!» — написал Зеленский в телеграм-канале.
В прошлый раз лидеры созванивались 14 июня, в день рождения Трампа. Зеленский поздравил американского президента с днем рождения, они также обсудили ряд вопросов, включая переговорный процесс, сообщал источник «РБК Украины». Разговор продлился не менее получаса.
Через два дня Трамп и Зеленский провели личную встречу на полях саммита G7 во Франции.
Выступая на саммите, глава Белого дома вновь упомянул, что закончил восемь войн, и пообещал сделать все возможное, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия рассчитывает на продолжение посреднических усилий со стороны США и что переговорный процесс возобновится.
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