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Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Позже украинский президент подтвердил, что «отлично» поговорил по телефону с Трампом и поздравил его с 250-летием независимости США.

Источник: РБК

Президент США Дональд Трамп 4 июля поговорил по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом в X сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

«В субботу президент Украины Зеленский побеседовал с президентом Трампом и поздравил его с 250-й годовщиной независимости США», — написал Равид.

Позже Зеленский сообщил в телеграм-канале, что.

«отлично» поговорил по телефону с Трампом. По его словам, они обсудили «текущую ситуацию на фронте и дипломатии» и договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

Днем украинский лидер поздравил США с Днем независимости и поблагодарил за поддержку Украины. Он пожелал американцам успехов, а «всем в мире, кто Америку ценит», — плодотворного сотрудничества. «Уверен: если вместе, то точно добьемся мира!» — написал Зеленский в телеграм-канале.

В прошлый раз лидеры созванивались 14 июня, в день рождения Трампа. Зеленский поздравил американского президента с днем рождения, они также обсудили ряд вопросов, включая переговорный процесс, сообщал источник «РБК Украины». Разговор продлился не менее получаса.

Через два дня Трамп и Зеленский провели личную встречу на полях саммита G7 во Франции.

Выступая на саммите, глава Белого дома вновь упомянул, что закончил восемь войн, и пообещал сделать все возможное, чтобы добиться завершения конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия рассчитывает на продолжение посреднических усилий со стороны США и что переговорный процесс возобновится.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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