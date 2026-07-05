Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Зеленский назвал разговор хорошим и поблагодарил США за поддержку. Кроме того, они с Трампом «обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии», добавил украинский лидер. По его мнению, «есть реальная перспектива» завершить конфликт, в чем «решимость Америки будет иметь решающее значение». Зеленский добавил, что они с Трампом договорились продолжить диалог лично на саммите НАТО в Анкаре 7−8 июля.