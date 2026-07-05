Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом поздравил того с 250-летием независимости США. Об этом сам Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.
О том, что лидеры поговорили по телефону, ранее написал журналист Axios Барак Равид.
Зеленский назвал разговор хорошим и поблагодарил США за поддержку. Кроме того, они с Трампом «обсудили текущую ситуацию на фронте и в дипломатии», добавил украинский лидер. По его мнению, «есть реальная перспектива» завершить конфликт, в чем «решимость Америки будет иметь решающее значение». Зеленский добавил, что они с Трампом договорились продолжить диалог лично на саммите НАТО в Анкаре 7−8 июля.
В прошлый раз лидеры созванивались 14 июня, в день рождения Трампа. Через два дня они провели личную встречу на полях саммита G7 во Франции.
3 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, ему доложили о взятии Константиновки в ДНР. Командующие группировками войск в ходе докладов отметили положительную динамику наступления по всей длине фронта. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что риторика Украины и Запада о «переходе инициативы» расходится с реальностью и служит оправданием для новых траншей.
В Кремле говорили, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических усилий со стороны Вашингтона и что переговорный процесс возобновится.
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